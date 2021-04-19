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Катерина Кухар зачарувала мережу романтичним пляжним відео

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / instagram

Українська балерина Катерина Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим проводять романтичну відпустку удвох на Шрі-Ланці. Пара не втомлюється ділитися атмосферними кадрами з підписниками.

Так, на сторінці в Instagram суддя шоу Танців з зірками Катерина Кухар показала черговий ролик з відпочинку, який просто зачаровує.

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У кадрі красуня позує за столом в лайндж-зоні з розкішним видом на океан. Зірка насолоджується видом і дозволила собі деякі фривольності – поклала стрункі ніжки на стіл. А постала Кухар перед шанувальниками у строкатому короткому платті. Відео супроводжується музичним супроводом для більшої атмосферності.

Користувачі мережі моментально оцінили романтичну і вражаючу зйомку, яка допомогла їм відчути настрій відпочинку в райському місці.

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