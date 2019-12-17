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Катерина Кухар розбурхала мережу зухвалим фото

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Катерина Кухар - фото 1
Катерина Кухар / instagram

Прима-балерина Катерина Кухар вже щосили готується до майбутніх новорічних свят. Останнім часом танцівниця і суддя шоу Танці з зірками 2019 все частіше з'являється на публіці в компанії чоловіка, крім того, вони знялися в чуттєвій фотосесії для глянцю.

Новим кадром на своїй сторінці в Instagram Катерина не на жарт зацікавила і розбурхала шанувальників, адже знімок вийшов досить пікантний. До слова, він також був зроблений в рамках фотосесії для журналу, на цей раз MarieClaire.

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На фото Кухар позує в чорній шубі з рукавами з шаховим принтом, яку красуня одягнула на голе тіло. Зухвалий образ доповнили масивний кулон на шиї, пишна укладка з начосом і яскравий макіяж з ефектними чорними стрілками на очах.

"Честь схожий на дорогоцінний камінь: найменша плямочка позбавляє її блиску і забирає в неї всю її ціну. Одна з речей, яку не можна купити ні за які гроші – це наша репутація. Дорожіть нею", – прокоментувала зірка сексуальний кадр.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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