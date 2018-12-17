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Катерина Кухар прокоментувала скандал навколо Сергія Полуніна

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Сергій нещодавно приїжджав до України - фото 1
Сергій нещодавно приїжджав до України / LeMonade.style

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар прокоментувала скандал навколо відомого танцюриста українського походження Сергія Полуніна.

Нещодавно танцівник Сергій Полунін публічно підтримав політику російського президента Володимира Путіна, показав татуювання із зображенням президента РФ у себе на грудях, а також похизувався в мережі російським громадянством.

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Цікаво, що Сергій нещодавно приїжджав до України, був у Національній опері, і разом з Катериною Кухар відвідав офіційні заходи в Міністерстві культури України. Сергій і Катерина мали разом виступати в Києві.

"Ми знайомі і дуже близько. Ми повинні були в жовтні танцювати "Лісову пісню", це була пропозиція Сергія танцювати на рідній сцені. І, звичайно, мені дуже шкода, що все так сталося, але він – доросла людина, і я вважаю, що ми всі несемо відповідальність за те, що ми робимо, і, перш за все, перед Богом. В балетному світі, звичайно, Сергій – неординарна особистість, неординарний танцівник", – розповіла Кухар в інтерв'ю Каті Осадчій.

Катерина Кухар прокоментувала скандал навколо Сергія Полуніна - фото 295723
Катерина Кухар прокоментувала скандал навколо Сергія Полуніна

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Джерело: segodnya
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