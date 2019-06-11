Aston Martin показав свій найдорожчий автомобіль

Aston Martin оцінять у шість мільйонів фунтів стерлінгів

Компанія Aston Martin представить свій найдорожчий новий автомобіль на автодромі Сарта під час "24 годин Ле-Мана". Спорткар DB4 GT Zagato Continuation з ювілейного набору DBZ Centenary Collection продається тільки в парі з DBS GT Zagato за ціною шість мільйонів фунтів стерлінгів.

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 року – це репліка однієї з найвідоміших моделей британської марки.

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Автомобіль максимально наближений до оригіналу 60-х років: кузов зроблений з тонкого листового алюмінію, для його доведення використовуються ручні інструменти, а двигун – рядна "шістка" 4.7 з двохіскровим запалюванням, розроблену польським інженером Тадеушем "Тадек" Мареком для першого DB4. Агрегат розкручує задні колеса та суміщений з чотирьохступеневою "механікою".

Усього Aston Martin збере 19 примірників DB4 GT Zagato Continuation. Збирання кожного займає 4500 годин. У Сарті покажуть автомобіль в кольорі Rosso Maja, що повторює колір оригінальних спорткарів, салоном зі шкіри кольору Obsidian Black і підлоговими килимками зі шкіряною окантовкою.

Ціна комплекту DBZ Centenary Collection, що складається з DBS GT Zagato і DB4 GT Zagato Continuation, у Великобританії складає шість мільйонів фунтів стерлінгів.

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