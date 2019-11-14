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Каскадер з Одеси виконав ефектний трюк в рухомому авто: відео

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Каскадер з Одеси виконав ефектний трюк в рухомому авто: відео - фото 1

Одеський каскадер Євген Калінін виконав небезпечний трюк з авто під час руху. Чоловік сподівається, що його помітять голлівудські режисери і він зможе знятися з Жан-Клодом Ван Даммом.

Євген Калінін виліз з вікна одного авто під час руху і перебрався у вікно іншої машини, що їхала поруч зі швидкістю близько 60-70 кілометрів на годину. Потім чоловік встав на руки, спираючись на двері одного з авто і "пірнув" у салон.

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Каскадер виконав трюк без страховки, також вирішив не викликати на чергування швидку допомогу Присутніх журналістів він попросив не викладати в мережу невдалі записи у разі форс-мажорної або трагічної ситуації.

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Джерело: dumskaya
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