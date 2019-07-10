Каскадер проїхався на Jaguar на двох колесах: ефектне відео

Британський каскадер Террі Грант проїхав трасу Гудвуду на двох колесах. Під час заїзду рекордсмен Книги Гіннесса перебував за кермом купе Jaguar F-Type R.

Співпраця Террі Гранта і Jaguar розпочалося кілька років тому. Каскадер встиг взяти участь у постановці та виконанні низки трюків для реклами кросоверів британської марки: на F-Pace він зробив "мертву петлю", а на E-Pace – дуже складний трюк "бочка".

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Цього разу каскадер вирішив знову всіх здивувати та проїхати 1,86-кілометрову трасу в Гудвуді на двох колесах за кермом спорткупе, хоча у 2017 він це вже зробив на Range Rover Sport SVR.

Для трюку вибрали купе Jaguar F-Type R. Воно оснащене п'ятилітровим двигуном V8 з механічним нагнітачем. Віддача агрегату – 550 кінських сил і 680 Нм крутного моменту. Динаміка спорткара у цьому випадку була неважлива, проте F-Type R здатний досягти першої "сотні" за 4,2 секунди, а його максимальна швидкість складає 300 кілометрів на годину.

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