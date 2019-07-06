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Майже 3000 кілометрів за добу: власник Tesla Model 3 встановив рекорд

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Зарядка обійшлася у 300 євро - фото 1
Зарядка обійшлася у 300 євро

Більшість людей вважає, що електромобілі погано підходять для далеких або тривалих поїздок. І ця гіпотеза ідеально підходить для регіонів, де відсутня або погано розвинена інфраструктура. Натомість є низка країн, де електромобілями користуватися зручно та можна подорожувати на них.

Бйорн Ніланд (Bjørn Nyland) зміг проїхати на своїй Model 3 2781 км за 24 години, що більше, ніж попередній рекорд, що становив 2644 км.

І ще: Tesla продала рекордну кількість електромобілів

Рекорд був встановлений у Німеччині, і цьому посприяло два фактори. По-перше, наявність у країні автобанів без обмеження швидкості, а по-друге, наявність мережі зарядних станцій Ionity, які мають вищу потужність, ніж Superchargers.

Автор рекорду зазначає, що правила дорожнього руху були дотримані, і ні до яких специфічних сценаріїв він не вдавався.

Також наголошується, що автомобіль пересувався по автобанах зі швидкістю близько 170 км/год, завдяки чому середня швидкість за подорож склала 115 км/год. Ефективність при цьому становила 311 Вт/км проти середньої для електромобіля – 160 Вт/км у нормальних умовах.

Вартість такої розваги склала приблизно 300 євро, але компанія Ionity була спонсором заїзду, так що автор рекорду за зарядку не платив.

Читайте також: Максимальна безпека: Tesla Model 3 встановила рекорд краш-тесту Euro NCAP

Джерело: Electrek
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