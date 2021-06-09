Каскадер показав трюки з гарпуном у стилі Mortal Kombat: круте відео

Гарпун-кунай – фірмовий інструмент Скорпіона з Mortal Kombat, без якого складно сприймати цього бійця. Каскадер Тодд Роббінс уявив себе жовтим ніндзя і продемонстрував навички володіння смертоносною зброєю. Хоча ланцюгів і пекельного полум'я у кадрі не було, вийшло дуже вражаюче.

Круті трюки з гарпуном Тодд Роббінс виклав на своєму ютубі. За лічені дні ролик переглянули майже 350 тисяч разів!

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Якщо Скорпіон використовував кунай як наконечник ланцюгового гарпуна, Роббінс вибрав дротик і міцну мотузку. У відео каскадер з дивовижною точністю кидає зброю у пляшки та банки, а також трощить кавуни, змінюючи напрямку удару з майже невимушеній легкістю.

Нещодавно інший блогер з каналу Hacksmith Industries зібрав функціонуючий гарпун Скорпіона, для використання якого не потрібні роки тренувань. Знаряддя запускає кунай на ланцюзі у ціль після натискання кнопки – це конструкція розправляється з кавунами менш ефективно, але не менш ефектно.

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