Каскадер на байку витворяє неймовірні трюки: це треба бачити

Відомий каскадер і гонщик Робі Медісон переробив свій кросовий мотоцикл KTM 250 SX на справжню амфібію. Дивіться відео!

У перетворенні екстремалу допомогла компанія DC Shoes, тепер любитель гострих відчуттів може однаково легко їздити по бездоріжжю, форсувати будь-які водні перешкоди і навіть мчати по водній гладі океану, змагаючись з гідроциклами.

І ще: Це потужне авто визнали найбільш продаваним спорткаром у світі

Про це стало відомо завдяки повідомленню Telegram-каналу EXTRIMe.

"Австралійський мотоцикліст Робі Медісон демонструє їзду по поверхні води. Автори цього ролика кажуть, що їм знадобилося близько двох років підготовки і модифікований мотоцикл", – пишуть у Telegram-каналі EXTRIMe. Цікаво, що заїзд у воду не вимагає попередньої підготовки і зміни режимів. Він просто продовжує рухатися по воді, як по суші.

Читайте також: Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити