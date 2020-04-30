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Каскадер на байку витворяє неймовірні трюки: це треба бачити

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Робі Медісон - фото 1
Робі Медісон

Відомий каскадер і гонщик Робі Медісон переробив свій кросовий мотоцикл KTM 250 SX на справжню амфібію. Дивіться відео!

У перетворенні екстремалу допомогла компанія DC Shoes, тепер любитель гострих відчуттів може однаково легко їздити по бездоріжжю, форсувати будь-які водні перешкоди і навіть мчати по водній гладі океану, змагаючись з гідроциклами.

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Про це стало відомо завдяки повідомленню Telegram-каналу EXTRIMe.

"Австралійський мотоцикліст Робі Медісон демонструє їзду по поверхні води. Автори цього ролика кажуть, що їм знадобилося близько двох років підготовки і модифікований мотоцикл", – пишуть у Telegram-каналі EXTRIMe. Цікаво, що заїзд у воду не вимагає попередньої підготовки і зміни режимів. Він просто продовжує рухатися по воді, як по суші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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