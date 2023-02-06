Картопляники з грибами – традиційний український рецепт у духовці від Клопотенка

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування картопляників. Спробуйте приготувати й ви вдома цю страву з української кухні!

Євген Клопотенко пропонує приготувати картопляники з грибами.

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Картоплю можна варити, смажити, робити пюре та запекти в духовці. Але наша фантазія щодо страв з бульби на цьому не обмежується. Пропонуємо приготувати українські картопляники з начинкою із грибів та цибулі. Наш рецепт розроблений для запікання у духовці. Подавати картопляники до столу радимо із соусом жу, який ми зробили на основі яловичих кісток та сухого білого вина", – коментує кухар.

Інгредієнти для картопляників:

5-6 картоплин

200 г пшеничного борошна

3 яйця

200 г печериць

20-25 г вершкового масла 82,5%

1 ст. л. соняшникової олії

2 зубчики часнику

Інгредієнти ля соусу:

200-300 г яловичих кісток

15-20 мл білого сухого вина

1 ріпчаста цибуля

2-3 дрібки солі

Рецепт:

Візьміть 5-6 картоплин, очистьте та наріжте довільними невеликими кубиками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру та рівномірно приготувалися. Перекладіть кубики картоплі в сотейник, додайте 2 зубчики часнику та сіль до смаку. Залийте водою, щоб повністю покривала овоч та варіть до готовності. Перевіряйте це зубочисткою. Якщо добре проштрикується, можна знімати з вогню. Ми витратили на приготування 20 хвилин. З готової картоплі злийте воду за допомогою друшляку. Потрібно, щоб рідини в картоплі не залишилося. Таким чином тісто для картопляників вийде ідеальної консистенції. Витягніть зубчики часнику, вони потрібні були для аромату. Зробіть товкучкою пюре. У нього додайте 2 жовтки та посоліть до смаку. Перемішайте до отримання однорідної консистенції. Додайте в пюре 200 г борошна. Якщо ви відчуваєте, що борошна не вистачає, можна додати ще трохи. Добре вимішайте тісто, воно повинно бути щільним та добре зліплюватися. Увімкніть духовку до 180 градусів та зробіть начинку. Помийте 200 г печериць та обітріть їх паперовим рушником. Порубайте гриби дуже дрібним кубиком. Очистьте одну цибулину та наріжте її приблизно таким же дрібним кубиком, як і гриби. Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та обсмажте гриби до випаровування рідини. Потім зменште вогонь і додайте до них кубики цибулі. Смажте на невеликому вогні до м'якості цибулі. Готові гриби з цибулею викладіть на серветку, щоб прибрати зайву вологу та олію. Пательню не мийте, вона нам знадобиться для приготування соусу жу. Деко застеліть пергаментним папером та сформуйте картопляники. Зробіть з картопляного тіста круг, як для вареників. Викладіть всередину начинку з грибів. Закрийте начинку шаром тіста і сформуйте кульку, приблизно як для пиріжків. Рекомендуємо змочити руки в холодній воді, так картопляне тісто не буде липнути до рук. Викладайте картопляники на деко. Змастіть підготовлені картопляники яєчним жовтком за допомогою кулінарного пензлика та випікайте в духовці за температури 180 градусах приблизно 20 хвилин. Приготуйте соус жу. В ту ж пательню, на якій смажили гриби з цибулею, викладіть 200-300 г яловичих кісток трохи присипаних борошном. Смажте на сильному вогні без додавання олії приблизно 4-5 хвилин до утворення рум'яної скоринки. Потім викладіть кістки з пательні та зніміть її з вогню. Дайте їй охолонути приблизно хвилину. Потім поверніть пательню на середній вогонь і влийте 15-20 мл білого сухого вина. Нехай випарується 1-2 хвилини. Додайте 20-25 г вершкового масла 82,5% та посоліть до смаку. Готуйте ще 2-3 хвилини. За бажанням готовий соус краще процідити через сито. Гарячі картопляники скропіть соусом та подавайте до столу гарячими.

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