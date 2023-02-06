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Картопляники з грибами – традиційний український рецепт у духовці від Клопотенка
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування картопляників. Спробуйте приготувати й ви вдома цю страву з української кухні!
Євген Клопотенко пропонує приготувати картопляники з грибами.
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Картоплю можна варити, смажити, робити пюре та запекти в духовці. Але наша фантазія щодо страв з бульби на цьому не обмежується. Пропонуємо приготувати українські картопляники з начинкою із грибів та цибулі. Наш рецепт розроблений для запікання у духовці. Подавати картопляники до столу радимо із соусом жу, який ми зробили на основі яловичих кісток та сухого білого вина", – коментує кухар.
Інгредієнти для картопляників:
- 5-6 картоплин
- 200 г пшеничного борошна
- 3 яйця
- 200 г печериць
- 20-25 г вершкового масла 82,5%
- 1 ст. л. соняшникової олії
- 2 зубчики часнику
Інгредієнти ля соусу:
- 200-300 г яловичих кісток
- 15-20 мл білого сухого вина
- 1 ріпчаста цибуля
- 2-3 дрібки солі
Рецепт:
- Візьміть 5-6 картоплин, очистьте та наріжте довільними невеликими кубиками. Головне, щоб вони були приблизно однакового розміру та рівномірно приготувалися. Перекладіть кубики картоплі в сотейник, додайте 2 зубчики часнику та сіль до смаку. Залийте водою, щоб повністю покривала овоч та варіть до готовності. Перевіряйте це зубочисткою. Якщо добре проштрикується, можна знімати з вогню. Ми витратили на приготування 20 хвилин.
- З готової картоплі злийте воду за допомогою друшляку. Потрібно, щоб рідини в картоплі не залишилося. Таким чином тісто для картопляників вийде ідеальної консистенції. Витягніть зубчики часнику, вони потрібні були для аромату. Зробіть товкучкою пюре. У нього додайте 2 жовтки та посоліть до смаку. Перемішайте до отримання однорідної консистенції.
- Додайте в пюре 200 г борошна. Якщо ви відчуваєте, що борошна не вистачає, можна додати ще трохи. Добре вимішайте тісто, воно повинно бути щільним та добре зліплюватися.
- Увімкніть духовку до 180 градусів та зробіть начинку. Помийте 200 г печериць та обітріть їх паперовим рушником. Порубайте гриби дуже дрібним кубиком. Очистьте одну цибулину та наріжте її приблизно таким же дрібним кубиком, як і гриби.
- Розігрійте пательню з 1 ст. л. соняшникової олії та обсмажте гриби до випаровування рідини. Потім зменште вогонь і додайте до них кубики цибулі. Смажте на невеликому вогні до м'якості цибулі. Готові гриби з цибулею викладіть на серветку, щоб прибрати зайву вологу та олію. Пательню не мийте, вона нам знадобиться для приготування соусу жу.
- Деко застеліть пергаментним папером та сформуйте картопляники. Зробіть з картопляного тіста круг, як для вареників. Викладіть всередину начинку з грибів.
- Закрийте начинку шаром тіста і сформуйте кульку, приблизно як для пиріжків. Рекомендуємо змочити руки в холодній воді, так картопляне тісто не буде липнути до рук. Викладайте картопляники на деко.
- Змастіть підготовлені картопляники яєчним жовтком за допомогою кулінарного пензлика та випікайте в духовці за температури 180 градусах приблизно 20 хвилин.
- Приготуйте соус жу. В ту ж пательню, на якій смажили гриби з цибулею, викладіть 200-300 г яловичих кісток трохи присипаних борошном. Смажте на сильному вогні без додавання олії приблизно 4-5 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
- Потім викладіть кістки з пательні та зніміть її з вогню. Дайте їй охолонути приблизно хвилину. Потім поверніть пательню на середній вогонь і влийте 15-20 мл білого сухого вина. Нехай випарується 1-2 хвилини.
- Додайте 20-25 г вершкового масла 82,5% та посоліть до смаку. Готуйте ще 2-3 хвилини. За бажанням готовий соус краще процідити через сито.
- Гарячі картопляники скропіть соусом та подавайте до столу гарячими.
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