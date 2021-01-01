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Картопля фрі: на Гаваях знайшли незвичайну квітку

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Cyanea heluensis - фото 1
Cyanea heluensis / thegardenisland

Ботаніки, які вивчають рослинність на Гаваях, відкрили новий вид рослини. І вона дуже цікаво виглядає!

У неї масивне зелене листя і білі квіти в центрі, довгі і вигнуті, що нагадують сиру картоплю фрі.

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Вчені вважають, що хоч рослина і схожа на іншу місцеву квітку, яка називається "Хаха", вона може бути єдиною у своєму роді. Ботаніки зрізали пагони і висадили їх у розпліднику для подальшого розмноження. У дикій природі рослина піддається великій небезпеці і у випадку проливного дощу або урагану може бути знищена назавжди. Квітка отримала назву Cyanea heluensis. Вона росте в прихованій від людських очей тінистій і перетнутій місцевості, тому її сторіччями не вдавалося виявити.

Зараз знайдена дивина увійшла до списку з 250 видів, включених в Гавайському університеті в програму щодо запобігання вимирання рослин.

Картопля фрі: на Гаваях знайшли незвичайну квітку - фото 441536

Картопля фрі: на Гаваях знайшли незвичайну квітку - фото 441537

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Джерело: thegardenisland
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