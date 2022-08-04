Картину "Маріупольська Богоматір" продали на аукціоні за 22 тисячі доларів

Картина авторства Максима Паленка під назвою "Маріупольська Богоматір" стала лотом аукціону "Saint Javelin". Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Усі вторговані кошти скерують на закупівлю дронів для України. Про це повідомив Крістіан Боріс, організатор аукціону Saint Javelin.

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Початкова ціна цього лоту на аукціоні становила 16,5 тисяч доларів. Переможна ставка склала 22 000 доларів.

Відомо, що переможець аукціону отримає не лише картину "Маріупольська Богоматір", а й частину знищеної російської БМП.

We just ended the @saintjavelin auction for this work of art titled "Mariupol Pokrova" by Maksym Palenko.



The winning bid was an astonishing $22,000 USD



100% of that money is going to buy drones for Ukraine pic.twitter.com/hQmRpEDzjl — Christian Borys (@ItsBorys) August 3, 2022

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