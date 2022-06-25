Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, записав відео у підтримку Україну

Том Фелтон записав звернення до українців зі словами підтримки. Також він закликав підтримати діяльність UAnimals. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Актор Том Фелтон, відомий за своєю роллю Драко Малфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера. Його кіногерой був негативним персонажем, тож можна сказати, що "Драко Малфой перейшов на сторону добра" і підтримав Україну та UAnimals.

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"Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин", – сказав актор.

У своєму зверненні Том Фелтон також подякував українцям і звернув увагу на UAnimals, які від початку повномасштабної війни щоденно рятують, годують, лікують та евакуюють тварин.

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