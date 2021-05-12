Картину Бенксі пустили з молотка за шалену суму

Картина анонімного британського художника Бенксі "Смійся зараз, але одного разу правити будемо ми" була продана на аукціоні 11 травня.

Згідно з результатами онлайн-торгів аукціонного дому Christie's, фінальна вартість лота склала 1,7 мільйона доларів, однак, з огляду на всі додаткові виплати, покупцеві картини доведеться заплатити 2,07 мільйона.

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На полотні "Смійся зараз, але одного разу правити будемо ми" зображено три мавпи, на кожній з яких висить табличка з написом, який аналогічний назві полотна.

Відомо, що твір сучасного мистецтва створений у 2002 році на аркуші картону розміром 76 на 102 сантиметри. Попередній власник з Європи придбав полотно у 2007 році.

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