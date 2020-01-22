Картинки з Днем Соборності України: найкращі листівки для привітання

22 січня 1919 року було проголошено злуку Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Ця дата ввійшла в історію як День Соборності України. Підготували вітальні картинки із важливим святом!

Рівно 101 рік тому УНР та ЗУНР підписали Акт злуки, що стало історичним об'єднанням українських земель – так званої Наддніпрянської і Наддністрянської України. Своє прагнення бути єдиною державою українці підтвердили 30 років тому: 22 січня 1990-го більш як мільйон українців взялись за руки і з'єднали "живим ланцюгом" Київ та Львів.

Тут більше: Привітання з Днем Соборності України 2020 у віршах і прозі

І зараз ми повинні відстоювати свою соборність та незалежність, тому в цю історичну дату нагадайте своїм друзям та рідним про важливість триматись разом! Зібрали для вас потужні картинки для привітання з національним святом єдності.

Картинки з Днем Соборності України 2020

Фото: Юрій Журавель

День соборності / Фото: Нікіта Тітов

День соборності / Андрій Єрмоленко

Зі святом Соборності / Андрій Єрмоленко

Листівки і відкритки на День Соборності 22 січня

Ілюстрація: Інститут національної пам'яті

pinterest.co.uk

Відкритка: НУШ

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