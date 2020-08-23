Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом

  • 119
Привітання з Днем Прапора у картинках - фото 1
Привітання з Днем Прапора у картинках

День Прапора України щороку відзначають 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. Зібрали найкращі привітання у картинках, які можна надіслати своїм друзям і близьким у це важливе свято.

День прапора Україні кожного року святкують 23 серпня, у 2020 ця дата випадає на неділю. І до свята не тільки прикрашають стягами будинки, а й вдягають вишиванки та вітають один одного. Надсилайте своїм рідним та друзям красиві картинки з Днем прапора України замість звичайних вітань, просто діліться листівками у соцмережах і не забувайте пишатись тим, що ви – українці.

Тут більше: З Днем прапора України 2020: красиві привітання у віршах

Щоб скачати патріотичну картинку, клікніть на неї правою кнопкою миші (для власників мобільних – натисність на зображення пальцем та зачекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Тоді фото з'явиться на вашому комп'ютері чи телефоні.

Картинки з Днем прапора України 2020

Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421436
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421438
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421447
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421446
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421437

Вітальні листівки до Дня прапора України
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421445

Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421439
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421444
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421440
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421443
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421441
Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом - фото 421442

Читайте також: Привітання з Днем Прапора України 2020: патріотичні вірші, проза і картинки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Картинки з Днем Незалежності України 2020: листівки, відкритки і фото
  • 21 серпня, 12:50
  • 17438
Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
  • 18 серпня, 16:00
  • 20902
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2483455
Загрузка...
Новини