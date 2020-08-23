Картинки з Днем прапора України 2020: вітальні листівки і відкритки зі святом

День Прапора України щороку відзначають 23 серпня, напередодні Дня Незалежності. Зібрали найкращі привітання у картинках, які можна надіслати своїм друзям і близьким у це важливе свято.

День прапора Україні кожного року святкують 23 серпня, у 2020 ця дата випадає на неділю. І до свята не тільки прикрашають стягами будинки, а й вдягають вишиванки та вітають один одного. Надсилайте своїм рідним та друзям красиві картинки з Днем прапора України замість звичайних вітань, просто діліться листівками у соцмережах і не забувайте пишатись тим, що ви – українці.

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Щоб скачати патріотичну картинку, клікніть на неї правою кнопкою миші (для власників мобільних – натисність на зображення пальцем та зачекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Тоді фото з'явиться на вашому комп'ютері чи телефоні.

Картинки з Днем прапора України 2020

Вітальні листівки до Дня прапора України



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