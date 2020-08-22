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З Днем прапора України 2020: красиві привітання у віршах
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Найкрасивіші привітання у віршах з Днем прапора України знайдете у нашій добірці. Діліться вітаннями з 23 серпням з друзями, родичами та колегам.
День державного прапора України у 2020-му припадає на неділю, 23 серпня. У цей день над будинками з'являються прапори, а українці щиро вітають один одного зі свято. Привітайте і ви своїх рідних та друзів! До вашої уваги гарні привітання у віршах українською.
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З Днем Прапора сьогодні я вітаю
Хай майорить наш синьо-жовтий стяг
Наш символ незалежності і краю,
Який пройшов доволі довгий шлях
Хай доля буде доброю до України
Хай українці всі пишаються собою
Хай солов'їна не змовкає ні хвилини
А край наш зачаровує красою
***
Символ Україні відзначає своє свято,
Синьо-жовтий прапор майорить під сонцем,
Прославляє край наш завзято,
Прикрашає свободи охоронців.
З Днем прапора всіх українців вітаю
Бажаю, щоб незалежність міцніла з роками,
Хай ніколи доля людей не відвертає,
Щоб зливались в одне вірними серцями.
***
Вітаю з особливим святом – з Днем Прапора України
Бажаю всім нам мати
Наснаги й сил на зміни
Хай не згинає ні на мить
Той кущ червоної калини
Який упродовж цілих століть
Тримав культури намистини
Хай синє небо й жовте поле
В душі у кожного живуть
Хай оминає різне горе
Хай крила незалежності ростуть
***
Державний прапор України –
Це символ віри і добра.
У нім – історія країни,
Прадавня, але не стара.
Вона примножиться з роками,
Бо йдуть нащадки слід у слід
За героїчними батьками,
Несуть у серці "Заповіт"
***
День державного прапора настав
І наш величезний народ об'єднав!
Пишається стягом країна уся
Рідна Україно, ти на світі одна!
***
Жовтий колір – це пшениця, а блакитний – небеса
Українська рідний прапор – це і сила, і краса
Хай добро і багатство приходять усім!
А щастя і радість не оминають жоден дім!
***
З Днем українського прапора, браття
Хай майорить незалежності наше багаття
Хай прославляють країну у світі усьому
А добробут міцніє у кожному домі!
***
З Днем прапора України
Поспішаю привітати усіх,
Бажаю здоров'я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й негоди
Нам геть не потрібні!
***
День прапора Україні відзначаю
Тебе з щирого серця вітаю!
Хай майорить завжди він вільно,
а в країні все добре хай буде стабільно!
Країна хай достатком процвітає,
а серед люду довіра витає,
Хай поки під сонцем сяє цей стяг
Всюди буде чимало всіх благ!
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