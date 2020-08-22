З Днем прапора України 2020: красиві привітання у віршах

Найкрасивіші привітання у віршах з Днем прапора України знайдете у нашій добірці. Діліться вітаннями з 23 серпням з друзями, родичами та колегам.

День державного прапора України у 2020-му припадає на неділю, 23 серпня. У цей день над будинками з'являються прапори, а українці щиро вітають один одного зі свято. Привітайте і ви своїх рідних та друзів! До вашої уваги гарні привітання у віршах українською.

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З Днем Прапора сьогодні я вітаю

Хай майорить наш синьо-жовтий стяг

Наш символ незалежності і краю,

Який пройшов доволі довгий шлях

Хай доля буде доброю до України

Хай українці всі пишаються собою

Хай солов'їна не змовкає ні хвилини

А край наш зачаровує красою

***

Символ Україні відзначає своє свято,

Синьо-жовтий прапор майорить під сонцем,

Прославляє край наш завзято,

Прикрашає свободи охоронців.

З Днем прапора всіх українців вітаю

Бажаю, щоб незалежність міцніла з роками,

Хай ніколи доля людей не відвертає,

Щоб зливались в одне вірними серцями.

***

Вітаю з особливим святом – з Днем Прапора України

Бажаю всім нам мати

Наснаги й сил на зміни

Хай не згинає ні на мить

Той кущ червоної калини

Який упродовж цілих століть

Тримав культури намистини

Хай синє небо й жовте поле

В душі у кожного живуть

Хай оминає різне горе

Хай крила незалежності ростуть

***

Державний прапор України –

Це символ віри і добра.

У нім – історія країни,

Прадавня, але не стара.

Вона примножиться з роками,

Бо йдуть нащадки слід у слід

За героїчними батьками,

Несуть у серці "Заповіт"

***

День державного прапора настав

І наш величезний народ об'єднав!

Пишається стягом країна уся

Рідна Україно, ти на світі одна!

***

Жовтий колір – це пшениця, а блакитний – небеса

Українська рідний прапор – це і сила, і краса

Хай добро і багатство приходять усім!

А щастя і радість не оминають жоден дім!

***

З Днем українського прапора, браття

Хай майорить незалежності наше багаття

Хай прославляють країну у світі усьому

А добробут міцніє у кожному домі!

***

З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!

***

День прапора Україні відзначаю

Тебе з щирого серця вітаю!

Хай майорить завжди він вільно,

а в країні все добре хай буде стабільно!

Країна хай достатком процвітає,

а серед люду довіра витає,

Хай поки під сонцем сяє цей стяг

Всюди буде чимало всіх благ!

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