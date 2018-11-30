Привітання з Днем ангела Романа: побажання і картинки на іменини

Щирі привітання з Днем ангела Романа потішать власників цього імені в їхнє свято. 1 грудня не забудьте поздоровити знайомих Романів – ось вітання та картинки з іменинами для цих чудових людей!

Ім'я Роман походить від латинського "римський", римлянин, а з юдейської перекладається як "рівний Богу" "схожий до Бога". Романи святкують іменини кілька разів у рік: 11, 16 лютого, 15 травня, 1, 23 серпня та 14 жовтня. Щоправда, найвідоміший День ангела Романа саме 1 грудня.

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До вашої уваги вітання для Романа у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення в його свято!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в Роми подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Нехай радісних подій караван

Увірветься в життя твоє без зволікання,

Щоб передати тобі від нас, Роман,

Сердечні слова і привітання!

Бажаємо щастя, легкості у всьому,

Мрії, що за собою захоплює,

Любові, що наповнює світ теплом

І в краще повірити допомагає.

Нехай стане вірним супутником успіх,

Вирішуються проблеми за мить,

Звучить частіше твій веселий сміх

І кожен день насолоду приносить!

***

Тобі бажаю я, Роман,

Любові вируючий океан,

Щоб рік наступний був, як свято,

На все щоб вистачало сил багато.

За життям не йди понуро,

Зневіра, нудьга – це гріх!

Адже треба, щоб у житті було

Здоров’я та веселий сміх!

Нехай в житті особистому буде щастя,

Кар’єра нехай йде вперед,

Не затьмарить роки негода,

А старість? Старість – десь там чекає усіх!

***

В це свято щасливе і світле,

Тобі, Рома, хочу побажати,

Щоб залишилася за обрієм біда

Та світилася від щастя душа!

Я бажаю везіння, удачі,

Адже тобі вона так дорога!

Так нехай твоє серце не заплаче

Від негараздів… Я бажаю добра!

Нехай образа тебе не торкнеться,

На людей, на долю, на мир!

Нехай любов назавжди доторкнеться,

І щоб був для неї ти кумир!

***

Роман – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Посміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині в твою честь.

***

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Роман, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Роману помагає,

Ангел покровитель!

Вітаю із днем ангела Романа,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Мій Ангелику маленький,

Бережи моє серденько:

Не пусти гріха до нього,

Щоб не скривдив я нікого.

Щоб не стало в серці темно –

Покажи, як бути чемним!

***

Днів Ангела у році є багато,

Сьогодні День Романа ось прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

В День Ангела, Романе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із Днем Ангела Романа!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості,любові та надії!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії,мрії прекрасні,

Щире кохання,радість і щастя!

Вітаємо, Ромочка! Нехай твоє життя буде найбільш захоплюючим і довгим романом, в який багатьом захочеться потрапити разом з тобою. Нехай всі вони стануть тобі вірними супутниками у житті та справжніми друзями. Сміливо йди дорогою, вписуючи в книгу нові цікаві сторінки!

***

Нехай кожен день, починаючи з сьогоднішнього Дня Ангела, життя розгортає перед тобою, Роман, червону килимову доріжку, по якій ти з тріумфом будеш рухатися прямо до своєї мети. Іди по ній з гордістю та впевненістю під спалахи успіху і музику щастя, тримаючи за руку удачу.

***

З Днем Ангела тебе, Романе! Сьогодні у твою адресу хочеться сказати дуже багато теплих слів! Нехай життя підносить тобі тільки хороше: везіння, виконання бажань, високі злети! Роман – значить міцний. Бажаємо тобі міцного здоров’я, міцної дружби, міцного кохання і хай у тебе буде один єдиний роман, але на все життя!

***

Всіма шановний Роман, прийми від нас вітання з визначною подією у твоєму житті – Днем Ангела. Побажання наші щирі та добрі – заведи з Життям такий роман, щоб нікому з Вас ніколи не захотілося його розірвати!

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