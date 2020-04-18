Картинки с Пасхой 2020: лучшие открытки и фото для поздравления

Картинки с Пасхой – оригинальный способ поздравить друзей и родных с Пасхой 2020. Подготовили для вас красивые открытки и картинки на русском языке, которые заменят традиционные поздравления на праздник.

Пасха 2020 в этом году будет 19 апреля. В этот праздник христиане приветствуются друг друга словами "Христос Воскрес" – "Воистину Воскрес". Но не все друзья и родные рядом, поэтому поздравить их с Пасхой можно картинками.

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Подготовили для вас пасхальные картинки, поздравительные открытки и анимационные гифки к Пасхе. Эти поздравления в русском языке вам пригодятся. Веселых праздников!

Чтобы скачать изображения бесплатно – кликните на него правой кнопкой мыши (на мобильных – нажмите на картинку пальцем и ждите всплывающее окно) – далее выберите опцию "сохранить". Готово!

Картинки с Воскресением Христовым

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Пусть пасхальное утро наполнит ваше сердце миром и радостью! В это прекрасное время радости и возрождения я думаю о тебе и желаю тебе счастливой Пасхи!

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Желаю вам корзины весенних улыбок и цветов! Я надеюсь, что эта Пасха окажется одной из ваших самых счастливых! Счастливой Пасхи вам и вашим! Пусть красота и надежда этого особенного дня будут с вами целый год!

Красивые открытки к Пасхе

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Надеюсь, что твоя Пасха – особенная! Желаю тебе пасхального дня, окрашенного счастьем! Желаю тебе пасхального праздника, наполненного цветущими обещаниями счастья и любви! С любовью к тебе на Пасху и всегда!

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Пасха – это красота новой жизни! Желаю вам весны, наполненной красотой природы. Желаю вам счастливой Пасхи с теми, кого вы любите больше всего.

Открытки с пожеланиями на Пасху 2020

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Сердечно приветствую вас и вашу семью! Пусть благословения радости, надежды и мира ярко сияют в вашей жизни не только на Пасху, но и каждый ваш день.

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Пусть все счастье будет твоим в этот прекрасный день! С наилучшими пожеланиями Пасхи!

Поздравительные гифки с Пасхой

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Счастливой Пасхи, Счастливой Весны! Желаю тебе веселого дня!

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Великий подарок на Пасху – это надежда. Пусть дух Пасхи расцветет в вашем сердце!

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