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Картини Гітлера не знайшли покупців на аукціоні у Німеччині

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Адольф Гітлер - фото 1
Адольф Гітлер / sickchirpse

Торговий дім Weidler виставив на аукціон у Нюрнберзі п'ять картин, авторство яких приписується Адольфу Гітлеру, проте вони так і не були продані. Вартість картин становила від 19 до 45 тисяч євро.

Крім високої вартості, потенційних покупців могли збентежити сумніви у авторстві картин: за кілька днів до аукціону частина картин були відкликані за підозрою у підробці. Мистецтвознавці також сумніваються у можливості довести авторство Гітлера, тому що він був посереднім художником, і його роботи не відрізняються від тисяч інших.

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Аукціонний будинок не став коментувати причини невдачі, але повідомив, що картини можуть бути продані пізніше.

Картини Гітлера не продалися - фото 306657
Картини Гітлера не продалися
Картини Гітлера не продалися - фото 306658
Картини Гітлера не продалися

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Джерело: theguardian
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