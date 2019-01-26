Відвідувачів галереї в Штутгарті змусять шукати картину Бенксі

Картину Бенксі потрібно буде ще пошукати в галереї / gettyimages

Гучну роботу Бенксі "Любов у кошику", раніше відому як "Дівчинка з кулею", розмістять у художній галереї Штутгарта в Німеччині.

Вперше після аукціону картину виставили в музеї Фрідера Бурди в Баден-Бадені, а тепер власник картини погодився на довгострокову оренду цінного експоната Штутгартській художній галереї.

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Подивитися на картину, яка поставила на ноги весь аукціонний будинок Sotheby's, можна буде вже з 7 березня 2019 року. Щоправда, це буде не так легко, як здається.

Схоже, куратори музею вирішили перетворити відвідування галереї на справжній арт-квест для одержимих роботою Бенксі. Щоб її побачити, відвідувачам доведеться добряче пошукати "Любов в кошику" серед інших галерейних шедеврів.

Представники музею кажуть, що ця ідея відмінно передає настрої в сучасному художньому світі: "Всі зараз зайняті тим, що намагаються знайти Бенксі, чи не так?".

Ця картина Бенксі сколихнула весь світ / gettyimages

У зв'язку з таким ажіотажем на арт-ринку, куратори також піднімають питання про довговічність його робіт у порівнянні з творами мистецтва, які вже витримали перевірку часом.

Чи достатньо сильні ідеї Бенксі, щоб конкурувати з ключовими роботами в історії мистецтв від Рембрандта і Дюшана до Гольбейна і Пікассо?, – ставлять собі питання організатори.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року картина "Дівчинка з кулею" вуличного художника Бенксі сповзла в шредер під час аукціону Sotheby's, що неабияк шокувало не тільки поціновувачів мистецтва, а й буквально всіх. Власницею роботи стала жінка з Європи, чиє ім'я не називається.

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