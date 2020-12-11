Картина з кабінету брюссельського чиновника виявилася шедевром

Полотно, яке понад півстоліття висіло в одній з адміністративних будівель Брюсселя, офіційно визнали давно втраченим шедевром фламандського живописця Якоба Йорданса.

На картину Святе сімейство, яку вважали репродукцією, звернули увагу співробітники Королівського інституту культурної спадщини під час інвентаризації в 2019 році. Експонат забрали для подальшого вивчення і аналізу.

І ще: У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт

Проведені дослідження показали, що полотно було написане в 1617 або 1618 році. Це перша варіація картини, пізні версії якої зберігаються в музеях світу: в Ермітажі Санкт-Петербурга, музеї Метрополітен в Нью-Йорку і галереї "Стара пінакотека" в Мюнхені.

Що стосується композиції знову знайденого шедевра, то це зображення немовляти Ісуса з Йосипом, Марією і її матір'ю Святою Анною. Аналіз показав, що для створення картини художник використовував панель, виготовлену з тієї ж деревини, якою користувався інший видатний майстер, Антоніс ван Дейк. Тому дослідники висловили припущення, що Ван Дейк і Йорданс працювали в студії Рубенса в один і той самий час. Наразі Святе сімейство на реставрації, але вже в кінці 2021 року картину виставлять в Королівському музеї образотворчих мистецтв в Брюсселі.

Це цікаво: Пародію Бенксі на Кримінальне чтиво продали за купу грошей