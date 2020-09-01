Карти Google почали показувати сигнали світлофора

У популярний картографічний сервіс від Google додали розташування світлофорів, в деяких випадках програма навіть показує їхній сигнали в конкретний момент. Це допоможе водіям оптимізувати свої маршрути.

У картах Google з'явилася нова функція, яка буде корисна водіям – відображення світлофорів. Компанія кілька місяців експериментує з нанесенням світлофорів на карту, незабаром ця функція буде доступна всім користувачам. У деяких випадках на карті навіть позначається сигнал світлофора в конкретний момент.

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Щоб побачити наявність світлофора, користувачам потрібно максимально наблизити карту – це працює на Android, iOS і у веб-версії сервісу. Поки функція запущена тільки у США – набір даних про світлофори у дослідників є тільки по цій країні. Незабаром ці дані також включать у карти в режимі навігації.

У майбутньому дослідники також хочуть зробити так, щоб навігатор враховував сигнали світлофора і підказував водієві найкоротший і найшвидший шлях. Схожий сервіс можна знайти в деяких моделях Audi, де за передплатою навігатор, з огляду на зворотний відлік світлофора, підказує коротший шлях до кінцевої точки.

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