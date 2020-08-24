Google нарешті прибрала набридливу функцію в одному зі своїх сервісів

Крім всіх переваг додатка Google Camera, в ньому є і деякі дратівливі функції. Це те, з чим навчився справлятися будь-хто, хто користується сервісом.

Один з найкращих прикладів – політика управління файлами програми для обробки зображень в портретному режимі.

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Для кожного портретного знімка Google Camera створює спеціальну папку для зберігання двох зображень. У одного застосована обробка розмитого фону, дуже характерна для портретних знімків, в іншого стандартна фотографія. Це дуже заплутане управління, особливо якщо ви використовуєте будь-який додаток галереї, крім Google Фото. На це пішло кілька років, але Google нарешті усвідомив, наскільки неприємною може бути ця функція.

За даними Android Police, починаючи з оновлення V7.5, цього більше не буде. Знімки в портретному режимі будуть збережені в основній папці камери. Схоже, компанія почула прохання користувачів, оскільки це дратувало щодня мільйонів користувачів сервісів пошуковика.

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