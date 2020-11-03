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Карта 4G покриття України: де найшвидший інтернет
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Повільний інтернет у минулому, адже тепер українці можуть користуватися 4G (інша назва – LTE). Швидкісний зв'язок доступний і у великих містах, і у маленьких селах. Читайте далі та дізнайтеся, чи є 4G покриття у вашому населеному пункті.
На цей момент понад 12 мільйонів абонентів Київстар змінили 3G на 4G у своїх гаджетах. Якщо ви серед тих, хто досі користується повільнішим інтернетом, розповідаємо вам, чому все ж таки варто обрати 4G покриття і де воно працює.
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Чому варто обрати 4G
Для початку, потрібно перевірити, чи ваш телефон та SIM-карта підтримують 4G. Так, не всі гаджети підтримують нові технології, але це стосується здебільшого старих телефонів, адже нові смартфони підтримують LTE. Якщо у вас стара SIM без можливості приєднати 4G, то це не проблема, адже її можна швидко та легко замінити на SIM-карту нового зразка – USIM.
LTE – Long Term Evolution, назва вдосконаленого мобільного протоколу, який передає дані. Маркетингова назва – 4G LTE.
Переваги 4G покриття
- Стабільне з'єднання. У вас не буде проблем з приєднанням, завантаженням та роботою, адже LTE, на цей час, є найтехнологічнішою та найсучаснішою розробкою мобільного зв'язку, яка доступна в Україні.
- Якісний інтернет. Поки ви перебуваєте у межах території, на якій підтримується покриття 4G, то мережа працюватиме, навіть, якщо ви рухаєтеся.
- Менший пінг. Показник пінгу зменшився у 2,5 раза. Якщо говорити просто – ви менше очікуєте, поки відкриється потрібна вам сторінка.
- Без затримок. Швидкість – синонім LTE. З новим покриттям ви можете переглядати відео навіть в HD-якості та не переживати, що воно буде зависати.
- Ємність мережі. Коли ви перебуваєте серед великої кількості людей і всі одночасно користуються інтернетом, то може таке бути, що хтось "краде" вашу швидкість. З покриттям 4G таке неможливо.
Де в Україні ловить 4G
Дізнатися, чи працює 4G (інша назва – LTE) у вашому населеному пункті, дуже легко. У пригоді вам стане карта 4G покриття України, на якій зазначені усі населені пункти з доступом до надшвидкісного інтернету. Мережа покриття 4G в Україні розширюється з кожним днем, тож зовсім скоро на усій території нашої країни буде доступний 4G.
Якщо ви переглянули карту покриття, але не змогли знайти своє місто чи село, то не переживайте. Це тимчасові незручності й лише питання часу, наскільки швидко ви зможете увімкнути LTE.
Там, де швидкісний мобільний інтернет не працює, ваш гаджет автоматично приєднається до 3G.
На карті покриття 4G зазначена уся територія, на якій працює зв'язок четвертого покоління. Ці населені пункти виокремлені синім кольором. Як бачите, де найщільніше покриття, там на більшу кількість міст та сіл поширюється радіосигнал 4G.
Карта покриття 4G від Київстару:
Важливо знати про 4G
- Ціна. Вартість тарифного плану не залежить від того, чи ви користуєтеся 4G-інтернетом, чи 3G. Ви сплачуєте лише за той тарифний план, який обрали для свого користування, і все.
- Батарея. 4G не впливає негативно на час роботи телефона. Ваш смартфон не почне швидше розряджатися лише через те, що ви приєднали LTE. Тим більше сучасні гаджети оснащені якіснішими та місткішими батареями.
- Налаштування. Якщо у вас не працює LTE, можливо, проблема у тому, що ви не змінили у налаштуваннях телефону потрібну мережу.
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