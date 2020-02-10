Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі

В українських Карпатах панує справжня зимова казка: засніжені схили і безвітряна погода тішать туристів спокоєм.

Свіжі знімки з гір оприлюднив на своїй сторінці в Facebook Вадим Арнаут.

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"Зимові Карпати – чудові ліки", – зазначив він в підписі до фото. Варто відзначити, що раніше в Українському гідрометцентрі заявили, що висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує 1 метр. На сніголавинній станції Пожижевська зафіксована висота снігового покриву 67-125 сантиметрів. Температура повітря досягає -6 градусів.

Крім того, від 20 до 70 сантиметрів снігу випало в районі сніголавинної станції Плай.

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