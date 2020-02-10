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Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі

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Карпати - фото 1
Карпати / politeka

В українських Карпатах панує справжня зимова казка: засніжені схили і безвітряна погода тішать туристів спокоєм.

Свіжі знімки з гір оприлюднив на своїй сторінці в Facebook Вадим Арнаут.

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"Зимові Карпати чудові ліки", – зазначив він в підписі до фото. Варто відзначити, що раніше в Українському гідрометцентрі заявили, що висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує 1 метр. На сніголавинній станції Пожижевська зафіксована висота снігового покриву 67-125 сантиметрів. Температура повітря досягає -6 градусів.

Крім того, від 20 до 70 сантиметрів снігу випало в районі сніголавинної станції Плай.

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Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі - фото 385201

Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі - фото 385202

Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі - фото 385203

Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі - фото 385204

Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі - фото 385205

Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі - фото 385206

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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