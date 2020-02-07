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В Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд

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Антарктида - фото 1
Антарктида / twitter

На території аргентинської науково-дослідної станції Esperanza на найпівнічнішому краю Антарктичного півострова +18,3°C.

Аргентинські метеорологи зафіксували рекордно високу температуру в Антарктиді за всю історію спостережень з 1961 року. Про це пише у Twitter їх національна метеослужба.

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Плюс 18,3°C було вчора, 6 лютого, на території аргентинської науково-дослідної станції Esperanza на найпівнічнішому краю Антарктичного півострова. Середні температури зимових місяців в Антарктиді: від -75 до -60°C, літніх від -50 до -30°C; на узбережжі взимку від -35 до -8°C, влітку від 0 до +5°C.

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Джерело: twitter
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