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Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото

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Карпати - фото 1
Карпати / volynnews

Українські Карпати засипало снігом, місцями висота снігового покриву сягає майже 200 сантиметрів!

Про це повідомляє Радіо MAXIMUM з посиланням на дані відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

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В Україні панує справжня зима: падає сніг, вдарив мороз. Особливо холодно у Карпатах та населених пунктах, розташованих поблизу гір.

Так у районі станції Плай на полонині Боржава на Закарпатті намело 61-88 см, сніг свіжий, добре закріплений. А на сніголавинному посту Драгобрат на Закарпатті температура повітря -2,4°C. Висота снігового покрову тут сягає 189 см. На горі Піп Іван Чорногорський сьогодні вранці було -7°C. Падав сніг, була хуртовина, повідомили на Чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту.

Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото - фото 490424

Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото - фото 490425

Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото - фото 490426

Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото - фото 490427

Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото - фото 490428

Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото - фото 490429

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