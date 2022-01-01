Карпати замело снігом під два метри: дивовижні фото

Українські Карпати засипало снігом, місцями висота снігового покриву сягає майже 200 сантиметрів!

Про це повідомляє Радіо MAXIMUM з посиланням на дані відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

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В Україні панує справжня зима: падає сніг, вдарив мороз. Особливо холодно у Карпатах та населених пунктах, розташованих поблизу гір.

Так у районі станції Плай на полонині Боржава на Закарпатті намело 61-88 см, сніг свіжий, добре закріплений. А на сніголавинному посту Драгобрат на Закарпатті температура повітря -2,4°C. Висота снігового покрову тут сягає 189 см. На горі Піп Іван Чорногорський сьогодні вранці було -7°C. Падав сніг, була хуртовина, повідомили на Чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту.

Усі фото ЧГПРП

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