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Карпати підсилилися екс-гравцем Барселони

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З "Карпат" в інші команди можуть перейти ще декілька гравців - фото 1
З "Карпат" в інші команди можуть перейти ще декілька гравців / Twitter

Камерунець Мартін Хонгла перейшов у Карпати на правах річної оренди з Гранади.

Хонгла вже у розташуванні "Карпат", які проводять збір в Туреччині.

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Африканський футболіст може дебютувати за львів'ян у товариському матчі проти казахстанського "Тараза". 20-річний Хонгла приєднався до "Гранади" в 2016 році, а в січні 2017 дебютував в Ла Лізі. Потім в його кар'єрі була оренда у "Барселону Б" і кілька товариських матчів за першу команду "Барселони", зокрема, в Кубку Каталонії. Хонгла може зіграти на фланзі і в центрі захисту, а також на позиції опорного півзахисника.

Зазначимо, що "Карпати" цієї зими продали Ореста Лебеденка в "Луго". Найближчим часом з "Карпат" в інші команди можуть перейти гравці атаки Мар'ян Швед і Хорхе Карраскаль. Швед веде переговори з шотландським "Селтіком", а на Карраскаля претендує аргентинський "Рівер Плейт".

Карпати підсилилися екс-гравцем Барселони - фото 304202

Карпати підсилилися екс-гравцем Барселони - фото 304203

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Джерело: fckarpaty
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