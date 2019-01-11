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Каратель: вийшов трейлер серіалу за коміксами Marvel

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Вихід другого сезону Карателя очікується 18 січня - фото 1
Вихід другого сезону Карателя очікується 18 січня / Inverse

Компанія Netflix опублікувала трейлер другого сезону серіалу Каратель, заснованого на коміксах Marvel.

Ролик серіалу Каратель був опублікований на YouTube-каналі стрімінгового сервісу Netflix.

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За сюжетом серіалу, Френк Касл (головний герой), який отримав прізвисько Каратель, буде боротися з кримінальним світом Нью-Йорка. Славу в ньому він заробив після того, як помстився за вбивство сім'ї. У ролях в серіалі знялися Ебон Мосс-Бакрак, Бен Барнс, Дебора Енн Волл, Ембер Роуз Рева, Джеймі Рей Ньюман, Майкл Натансон, Деніел Веббер, Джейсон Р. Мур і Пол Шульц.

Творцями серіалу стали Стів Лайтфут, Джеф Лоеб і Джим Хорі. Вихід другого сезону Карателя очікується 18 січня цього року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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