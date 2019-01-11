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Каратель: трейлер другого сезону серіалу онлайн

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Каратель: дивитись трейлер онлайн - фото 1
Каратель: дивитись трейлер онлайн

У мережі з'явився трейлер до другого сезону серіалу "Каратель" (The Punisher), вихід якого заплановано на січень 2019. Дивіться промо онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив шанувальників серіалів за коміксами Marvel трейлером до другого сезону "Карателя" (The Punisher). Прем'єра відбудеться вже 18 січня цього року. Гловні ролі й далі виконають Джон Бернтал, Бен Барнс, Ебон Мосс-Бахрат, Джейсон Р. Мур та інші.

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Сюжет розповідає про життя Френка Касла, з яким раніше глядачі могли познайомитись у серіалі "Шибайголова". Щоправда, тепер історія показує, як чоловік вирішує боротись зі злочинцями після того, як його родину жорстоко вбили. Тепер Френк стає Карателем і не залишить у Нью-Йорку жодної банди.

Каратель: дивитись трейлер онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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