Капітан Марвел: дивіться новий трейлер фільму

У мережі з'явився новий тизер до фільму "Капітан Марвел", який вже невдовзі вийде на екранах. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі Marvel Entertainment з'явилось нове промо до супергеройського фільму "Капітан Марвел", яке за короткий час зібрало понад 3,8 млн переглядів.

Це цікаво: Капітан Марвел: все про персонажа та фільм

Прем'єра стрічки запланована вже на 8 березня. Новий ролик показав більше знайомство Керол Денверс зі щитом та її намагання зрозуміти, ким вона була та звідки у неї сили.

"Надія починається з героя", – саме так звучить гасло свіжого промо, яке вкотре підкреслює, що саме Капітан Марвел врятує всіх.

Капітан Марвел: дивитись трейлер онлайн:

Читайте також: Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото