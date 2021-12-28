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Карантинні зони в Україні змінились: які обмеження актуальні

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Карантинні зони в Україні станом на 28 грудня - фото 1
Карантинні зони в Україні станом на 28 грудня

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 28 грудня у "червоній" зоні не залишилось жодної з областей, де були найсуворіші обмеження.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Вже від 30 грудня у списку "червоних" не залишиться жодної області. Тим часом у Волинській та Запорізькій областях також вводять "жовтий" рівень епідемнебезпеки, який буде найближчим часом по всій країні.

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Такому рішенню посприяла позитивна динаміка зі зменшення рівня нових випадків зараження та заповненості лікарняних ліжок. Всі індикатори перебувають у межах норми для всіх областей.

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні заборонено"

  • робота закладів освіти, де вакциновано менше ніж 100% персоналу;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів громадського харчування (окрім доставки);
  • робота кіно, театрів та інших закладів культури;
  • робота спортзалів та басейнів;
  • діяльність закладів з розміщенням (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
  • міжнародні та міжобласні перевезення.
Maxime on Unsplash - фото 489967
Maxime on Unsplash

Важливо: всі ці обмеження не діятимуть, якщо працівники та відвідувачі мають хоча б один з цих документів:

  • "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (дійсні 30 днів);
  • "зелений" COVID-сертифікат (дійсний 365 днів);
  • Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (дійсне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (дійсний 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (дійсний 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (дійсний105 днів із дати встановлення діагнозу).

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