Карантинні зони в Україні змінились: які обмеження актуальні

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 28 грудня у "червоній" зоні не залишилось жодної з областей, де були найсуворіші обмеження.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Вже від 30 грудня у списку "червоних" не залишиться жодної області. Тим часом у Волинській та Запорізькій областях також вводять "жовтий" рівень епідемнебезпеки, який буде найближчим часом по всій країні.

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Такому рішенню посприяла позитивна динаміка зі зменшення рівня нових випадків зараження та заповненості лікарняних ліжок. Всі індикатори перебувають у межах норми для всіх областей.

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні заборонено"

робота закладів освіти, де вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота закладів громадського харчування (окрім доставки);

робота кіно, театрів та інших закладів культури;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщенням (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжнародні та міжобласні перевезення.

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Важливо: всі ці обмеження не діятимуть, якщо працівники та відвідувачі мають хоча б один з цих документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (дійсні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (дійсний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (дійсне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (дійсний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (дійсний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (дійсний105 днів із дати встановлення діагнозу).

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