Карантинні зони в Україні: у яких областях покращується ситуація

Через зростання захворюваності на COVID-19 в Україні упродовж останніх кількох тижнів чимало областей потрапили до переліку "помаранчевих" та "червоних" з найсуворішими обмеженнями. Де епідемситуація покращується – читайте далі.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. До списку "зелених" не входить жодна, однак у багатьох спостерігається позитивна динаміка з одужанням та зменшенням кількості випадків COVID-19.

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До переліку "червоних" досі входять 5 областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненька та Хмельницька.

Серед "помаранчевих" залишаються 15 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська, а також місто Київ.

До "жовтої" зони перейшли вже чотири області, а саме Львівська, Харківська, Полтавська та Чернівецька. Показникам "зеленої" зони не відповідає жоден регіон.

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні заборонено:

робота закладів освіти, де вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота закладів громадського харчування (окрім доставки);

робота кіно, театрів та інших закладів культури;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщенням (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжнародні та міжобласні перевезення.

Важливо: всі ці обмеження не діятимуть, якщо працівники та відвідувачі мають хоча б один з цих документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (дійсні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (дійсний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (дійсне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (дійсний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (дійсний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (дійсний105 днів із дати встановлення діагнозу).

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