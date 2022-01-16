Карантинні зони в Україні: у яких областях погіршується ситуація з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 16 січня жодна область не потрапила до "зеленої" зони, а у кількох спостерігається негативна динаміка за рівнем захворюваності.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. Ще від 30 грудня 2021 року до списку "червоних" не входить жодна область, а у більшості діють обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки.

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Однак у деяких регіонах все ж спостерігається погіршення ситуацію з COVID-19, серед них станом на 16 січня опинились Івано-франківська та Сумська області, де за останні кілька днів збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Тому було прийнято рішення перевести їх до "помаранчевої" зони.

Відзначимо, що зараз жодна область не відповідає показникам "зеленої" зони.

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні заборонено:

робота закладів освіти, де вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота закладів громадського харчування (окрім доставки);

робота кіно, театрів та інших закладів культури;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщенням (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжнародні та міжобласні перевезення.

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Важливо: всі ці обмеження не діятимуть, якщо працівники та відвідувачі мають хоча б один з цих документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (дійсні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (дійсний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (дійсне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (дійсний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (дійсний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (дійсний105 днів із дати встановлення діагнозу).

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