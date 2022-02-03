Карантинні зони в Україні: ще 9 областей можуть стати "червоними"

Через зростання захворюваності на COVID-19 в Україні упродовж останніх кількох тижнів ще 9 областей можуть увійти до "червоної" зони з найсуворішими обмеженнями. Де найгірша епідемситуація - читайте далі.

Глава МОЗ Віктор Ляшко попередив, що найближчим часом майже половина областей країни може опинитись у "червоній" зоні через стрімке погіршення ситуації з COVID-19, пише Радіо MAXIMUM.

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Через зростання показників госпіталізації комісія розгляне введення найсуворіших обмежень у 9 областях, а саме у Львівській, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Одеській, Сумській та Хмельницькій.

"Будемо дивитися, яке рішення ухвалюємо щодо введення чи невведення "червоного" рівня епіднебезпеки з урахуванням завантаженості ліжок для госпіталізації", – наголосив Ляшко.

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Згідно зі статистикою, за останні 3 тижні в Україні кількість хворих на COVID-19 зросла майже на 50%. Станом на 3 лютого в Україні до переліку "червоних" входять тільки Рівненька та Івано-Франківська області. Найслабші обмеження введено у Кіровоградській та Полтавській областях, де оголошено "жовтий" рівень. Решта ж регіонів перебуває у "помаранчевій" зоні.

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