Карантин: дивіться круту пародію на учасників Євробачення 2020

Пандемія коронавірусу стала причиною появи низки хітів, присвячених COVID-19. Утім, це були лише квіточки. У мережі з'являються також низка крутих роликів, які закликають сидіти вдома. Так на YouTube з'явилась пародія на пісню The Roop – On Fire під назвою "Карантин". Дивіться та вчіть слова!

На YouTube-каналі Дениса Недбайло з'явився крутий пародійний ролик, присвячений темі карантину. Креативна команда вирішила дещо освіжити справжній хіт гурту The Roop з Литви, який мав би представляти країну на Євробаченні-2020. Нам тут просто зносить дах, тому рекомендуємо слухати, вчити слова та проводити карантин правильно!

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Карантин – дивіться пародію на The Roop On Fire:

Карантин, текст пісні:

Я на світі не один

Переживаю #карантин

Stay at home a

Вивчай англійську не лінись

Вона потрібна всюди й скрізь

#Залишайсявдома

Це ти добре знаєш

Але чомусь гуляєш

Книжок ти не читаєш

А що робить гадаєш?

Навіть попри #карантин

Не втрачайте позитив

Все буде добре

Зранку ти поприсідай

Собі сідниці підкачай

Це ти добре знаєш

Але на кекси налягаєш

Біцуху не качаєш

Бо K.S. рубаєш

Ми бажаємо всім вам

Обійняти тат і мам

Тепліше враз стане

Позитив шукай завжди

Стане легше на душі

І сонце вам засяє

Любов перемагає

Просінь запалає

#Корону подолаєм

Залишайтесь вдома, мийте руки з милом і не забувайте телефонувати рідним!

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