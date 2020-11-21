На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Карантин вихідного дня: у МОЗ прокоментували результати першого тижня
-
- 1
Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував ситуацію з карантином вихідного дня, який ввели в Україні через погіршення ситуації з коронавірусом.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 21 листопада наголосив, що за перший вікенд карантину вихідного дня поліції довелось зупиняти роботу чималої кількості закладів, які порушували заборону. Відзначимо, що уряд ввів такі обмеження для кафе та ресторанів з 14 листопада.
І ще: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
"В Україні набув чинності карантин вихідного дня. Це вже другі вихідні. Будемо відвертими, минулими вихідними дотримання карантину було "так собі". Ми бачили численні (згадки) у ЗМІ про зупинку закладів громадського харчування, або фітнес-центрів зі сторони Національної поліції. І за це їм велика подяка", – повідомив він.
Також очільник МОЗ наголосив, що карантин вихідного дня введено для того, щоб зменшити кількість щоденних випадків зараження коронавірусом.
Степанов ще раз пояснив, що завдяки карантину вихідного дня вдасться зменшити приріст добових випадків зараження.
"Для нас дуже важливо виконувати всі правила карантину вихідного дня. Чому це важливо? Тому що, згідно з нашими розрахунками, у такий спосіб ми точно можемо зупинити і стабілізувати ситуацію, зупинити розповсюдження хвороби", – підсумував міністр.
Читайте також: В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
16:19Карантин вихідного дня: у МОЗ прокоментували результати першого тижня
-
15:48HBO зніме серіал за мотивами першої частини популярної гри The Last of Us
-
15:21Запальна Демі Роуз у куртці на голе тіло здивувала фанатів (18+)
-
14:51Глава Xiaomi зруйнував 3 головні міфи про компанію
-
14:20Справжні паскудники: епічні фото котів, які розсмішать до сліз
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
13:20Гаряча тенісистка: модель Келлі Гейл розбурхала своїми формами (18+)
-
12:54Рятувальники звернулись до українців з попередженням
-
12:23Яким знакам Зодіаку сьогодні варто обдумувати всі свої слова
-
11:52Чому корисно бути добрим: результати нового дослідження
-
11:36Привітання з Днем ангела Михайла 2020: найкращі вітання на іменини
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
10:56Природна врода: як вигляд має модель Сара Сампайо без косметики
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:29Як жирні продукти не можна ігнорувати в раціоні
-
09:57Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз на суботу
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:52Підліток розбив рідкісний італійський суперкар за 3 мільйони доларів: відео
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
23:05День ангела Михайла 2020: значення імені та характер його власників
-
22:50Картинки з Днем ангела Михайла: вітальні листівки, відкритки і фото
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
21:38Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel
-
21:2521 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада
-
08:19Чому так важливо замінити газовані солодкі напої на звичайну воду
- 20 листопада
-
21:57Не роби так: 5 поширених чоловічих помилок під час кунілінгусу
-
18:0510 перевірених способів підняти собі настрій за будь-яких умов
-
13:17Надя Дорофєєва – Gorit: дивіться відвертий кліп на першу сольну пісню співачки
-
11:19Лев з нафарбованими нігтями та ангел в гольфах: реакція мережі на ескіз Державного герба
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 20 листопада
-
07:17Погода в Україні 20 листопада: де пройдуть дощі зі снігом
- 19 листопада
-
20:14Рейтинг найгірших паролів 2020 року: перевірте, чи в ньому немає вашого
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина