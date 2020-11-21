Карантин вихідного дня: у МОЗ прокоментували результати першого тижня

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував ситуацію з карантином вихідного дня, який ввели в Україні через погіршення ситуації з коронавірусом.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 21 листопада наголосив, що за перший вікенд карантину вихідного дня поліції довелось зупиняти роботу чималої кількості закладів, які порушували заборону. Відзначимо, що уряд ввів такі обмеження для кафе та ресторанів з 14 листопада.

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"В Україні набув чинності карантин вихідного дня. Це вже другі вихідні. Будемо відвертими, минулими вихідними дотримання карантину було "так собі". Ми бачили численні (згадки) у ЗМІ про зупинку закладів громадського харчування, або фітнес-центрів зі сторони Національної поліції. І за це їм велика подяка", – повідомив він.

Також очільник МОЗ наголосив, що карантин вихідного дня введено для того, щоб зменшити кількість щоденних випадків зараження коронавірусом.

Степанов ще раз пояснив, що завдяки карантину вихідного дня вдасться зменшити приріст добових випадків зараження.

"Для нас дуже важливо виконувати всі правила карантину вихідного дня. Чому це важливо? Тому що, згідно з нашими розрахунками, у такий спосіб ми точно можемо зупинити і стабілізувати ситуацію, зупинити розповсюдження хвороби", – підсумував міністр.

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