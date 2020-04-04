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Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами

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Бесінджер і Болдуін - фото 1
Бесінджер і Болдуін / pinterest

Донька зіркової пари акторів Алека Болдуіна і Кім Бесінджер Айрленд влаштувала імпровізовану фотосесію у дворі свого будинку.

Актриса і модель, донька знаменитих батьків Айрленд Болдуін потішила своїх шанувальників відвертими світлинами.

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24-річна дівчина вирішила урізноманітнити своє перебуванні на карантині та позасмагати, а заодно і влаштувати імпровізовану фотосесію в купальнику на подвір'ї. Айрленд опублікувала в себе у Instagram серію фотографій, на яких продемонструвала свої пишні і пружні форми.

Дівчина позує у зухвалих позах, щоб похвалитися бюстом. Фанати моделі оцінили її пікантні знімки і засипали дівчину компліментами в коментарях. Єдиним, хто не оцінив фото Айрленд, виявився її батько Алек Болдуін, який не схвалив такі знімки. "Це вірус. Він в твоїй голові", – написав у коментарях до фото актор.

Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами - фото 396106

Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами - фото 396107

Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами - фото 396108

Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами - фото 396109

Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами - фото 396110

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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