Донька Бесінджер і Болдуіна похвалилась пружними формами

Донька зіркової пари акторів Алека Болдуіна і Кім Бесінджер Айрленд влаштувала імпровізовану фотосесію у дворі свого будинку.

Актриса і модель, донька знаменитих батьків Айрленд Болдуін потішила своїх шанувальників відвертими світлинами.

І ще: Папараці показали фігуру Дженніфер Лопес без фотошопу

24-річна дівчина вирішила урізноманітнити своє перебуванні на карантині та позасмагати, а заодно і влаштувати імпровізовану фотосесію в купальнику на подвір'ї. Айрленд опублікувала в себе у Instagram серію фотографій, на яких продемонструвала свої пишні і пружні форми.

Дівчина позує у зухвалих позах, щоб похвалитися бюстом. Фанати моделі оцінили її пікантні знімки і засипали дівчину компліментами в коментарях. Єдиним, хто не оцінив фото Айрленд, виявився її батько Алек Болдуін, який не схвалив такі знімки. "Це вірус. Він в твоїй голові", – написав у коментарях до фото актор.

Читайте також: Дженніфер Еністон зробила сюрприз медсестрі з COVID-19