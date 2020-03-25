Буковель на карантині: гірськолижний курорт закривають через коронавірус

Через поширення в Україні коронавірусної інфекції COVID-19 закривають популярний комплекс "Буковель". Гірськолижний курорт приєднується до загальнонаціонального карантину.

З середи, 25 березня, гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області достроково закриває сезон через пандемію COVID-19. Про це повідомляється на сторінці курорту у Facebook.

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У повідомленні йдеться, що "Буковель" підтримує загальнонаціональний карантин і припиняє приймати туристів, а також зупиняє роботу підйомників. Водночас, у компанії відзначили, що якби не коронавірус, сезон міг тривати досить довго, оскільки погодні умови цьому сприяють.

ТК "Буковель" приєднується до жорсткого карантину, який буде поширюватися на всі послуги, на всій території комплексу і з завтрашнього дня припиняє приймати туристів. Всі сервіси будуть закриті, – повідомляє керівництво курорту.

Крім цього, зазначається, що юридичних підстав для закриття немає, але ризикувати здоров'ям і життям гостей в "Буковелі" не хочуть: "Основною причиною нашого рішення є відсутність достовірної інформації. На жаль, на сьогодні є багато питань, на які нам з вами влада не дає чіткої відповіді".

Тим, хто раніше забронював проживання в готелях "Буковеля", необхідно звернутися на пошту ([email protected]) для позитивного вирішення цього питання.

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