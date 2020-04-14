Карантин – не завада: весільний фотограф зробив фотосесію для Lego-молодят

Британський весільний фотограф Кріс Уоллес, який опинився в умовах пандемії зовсім без роботи, придумав, як не втратити "форму", а заразом трішки себе розважити. Він влаштував весільну фотосесію для Lego-наречених. І вийшло так красиво, що багато молодят їм би позаздрили.

Фігурки Lego-молодят він замовив на Amazon. А декораціями та фоном були підручні матеріали: екран комп'ютера з заставкою заходу, воду і димову шашку (щоб створити ефект дощу), дах сараю у себе у дворі і навіть власного пса – стаффордширського бультер'єра.

Уоллес навіть придумав передісторію для пари:

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"Що за неймовірний день! Фреду і Флоренс пощастило, їх весілля відбулося, попри карантин. І кур'єри зробили все можливе, щоб цей день настав. Вони познайомилися на складі, і саме на конвеєрі Amazon їхні погляди перетнулися, з цього моменту вони знали, що будуть разом назавжди", – написав фотограф на своєму сайті в описі до фотосесії.

За версією Уоллеса, Фред прибув на церемонію на своєму Mercedes SL-500, який він знайшов на горищі. Разом з друзями він провів парубочий вечір.

А ось наречена залишилася без дівич-вечора, оскільки подружки нареченої через підвищення цін на доставку стали надто вже дорогими на Amazon.

Крім того, на весіллі були присутні спеціальні гості – Хан Соло, Чубакка, космонавт з 1980 року. Так, Кріс Уоллес і до цього захоплювався Lego.

Після офіційної церемонії молодятам влаштували фотосесію на природі – у дворі фотографа. Але на фото все виглядає набагато епічніше.

"Флоренс була рада подихати свіжим повітрям, особливо після чотирьох тижнів в ізоляції", – зазначив Уоллес.

Як закінчилася ця весільна вечірка, дивіться самі:

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