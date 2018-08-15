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Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона

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Кару помітили в компанії іншої дівчини - фото 1
Кару помітили в компанії іншої дівчини / Pinterest

Актриса Кара Делевінь закрутила новий роман.

У травні минулого року на премії MTV MA Кара Делевінь познайомилася з Періс Джексон, і через кілька місяців в пресі з'явилися чутки про їхній роман. Незабаром все підтвердилося - папараці застали парочку за обіймами і поцілунками.

І ще: Кара Делевінь заінтригувала кадрами у весільній сукні

На премії MTV MA Кара Делевінь познайомилася з Періс Джексон - фото 270135
На премії MTV MA Кара Делевінь познайомилася з Періс Джексон

Але цей роман тривав недовго. Уже в кінці цієї весни Кару помітили в компанії іншої дівчини, зірки серіалу "Гарненькі брехухи" Ешлі Бенсон. І можна було б сказати, що вони просто подруги, але на знімках вони йдуть за ручку.

Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона - фото 270132
Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона
Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона - фото 270134
Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона

А тепер сумнівів не залишилося: Кару і Ешлі сфотографували, коли вони цілувалися в аеропорту Лондона. Зазначимо, доньці Майкла Джексона 19 років, Карі Делевінь – 26, а її новій коханій Ешлі Бенсон – 28.

Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона - фото 270131
Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона
Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона - фото 270130
Кара Делевінь зрадила доньці Майкла Джексона

Читайте також: Кара Делевінь в пікантному образі прикрасила обкладинку культового глянцю

Джерело: mercurynews
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