Кара Делевінь забрала цуценят з притулку на час карантину

Кара Делевінь і її дівчина Ешлі Бенсон проводять час на карантині з користю. Вони взяли двох цуценят з притулку і виховують їх у будинку під час пандемії коронавірусу.

На своїй сторінці в інстаграмі Ешлі опублікувала фото, на якому обіймається з цуценям на ім'я Боуї, і залишила коментар: "Він шукає будинок, і він такий нудотний жук".

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Вона також розмістила у сторіс опитування про те, хто з її підписників готовий дати малятам постійний будинок.

Кара також залишила фото з Боуї й іншим цуценям на ім'я Хендрікс у своєму інстаграмі. "Як чудово виховувати цих милотиків під час карантину. Ви теж повинні!", – підписала фото Делевінь.

Відомо, що актриса і модель доглядають цуценят з притулку The Belle Foundation. Вони не єдині, хто піклується про собак в цей ізольований час. Наприклад, дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Морроне взяла пухнасту лайку, щоб доглядати за нею, поки вона не знайде свій постійний будинок.

У цілому в притулках для тварин спостерігається сплеск уваги до собак, оскільки люди стикаються з соціальними проблемами через COVID-19.

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