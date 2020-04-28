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Капустяні котлети: рецепт, який змусить забути про м'ясо
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Капустяні котлети сподобаються вам навіть більше, ніж котлети з м'яса. Смачно і бюджетно.
Такі котлетки можна подавати з гарніром. Але можна їсти і просто так, зі шматочком свіжого хліба.
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Продукти:
- Капуста 800 г
- Манна крупа 0,5 склянки
- Пшоно відварене 5-6 ст.л.
- Борошно 2 ст.л.
- Морква 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Перець чорний мелений
- Сіль
Як приготувати капустяні котлети:
- Капусту відварити в підсоленій воді протягом 5 хвилин. Відкинути на сито. Пропустити через м'ясорубку. Краще трохи остудити.
- Додати манку, пшоно, натерту моркву, дрібно нарізану цибулю і зелень. Солимо і додаємо перець. Можна додати будь-яку кашу, але з пшоном буде найкраще. І зелень, звичайно, можна будь-яку. Перемішуємо. Додаємо кілька ложок борошна. Можна не додавати, якщо фарш вийшов не надто рідкий. Формуємо котлетки вологими руками.
- Обвалити котлети в сухарях. Краще, якщо сухарі будуть домашні.
- Залишилося котлетки посмажити. Розігріваємо трохи рослинної олії на пательні і смажимо котлети з двох сторін до рум'яної скоринки. Вогонь середній.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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