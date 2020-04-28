Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Капустяні котлети: рецепт, який змусить забути про м'ясо

  • 32
Як приготувати капустяні котлети - фото 1
Як приготувати капустяні котлети / Myllyn Paras

Капустяні котлети сподобаються вам навіть більше, ніж котлети з м'яса. Смачно і бюджетно.

Такі котлетки можна подавати з гарніром. Але можна їсти і просто так, зі шматочком свіжого хліба.

І ще: IKEA розсекретила фірмовий рецепт фрикадельок

Продукти:

  • Капуста 800 г
  • Манна крупа 0,5 склянки
  • Пшоно відварене 5-6 ст.л.
  • Борошно 2 ст.л.
  • Морква 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Перець чорний мелений
  • Сіль
Капустяні котлети: рецепт, який змусить забути про м'ясо - фото 319688

Як приготувати капустяні котлети:

  1. Капусту відварити в підсоленій воді протягом 5 хвилин. Відкинути на сито. Пропустити через м'ясорубку. Краще трохи остудити.
  2. Додати манку, пшоно, натерту моркву, дрібно нарізану цибулю і зелень. Солимо і додаємо перець. Можна додати будь-яку кашу, але з пшоном буде найкраще. І зелень, звичайно, можна будь-яку. Перемішуємо. Додаємо кілька ложок борошна. Можна не додавати, якщо фарш вийшов не надто рідкий. Формуємо котлетки вологими руками.
  3. Обвалити котлети в сухарях. Краще, якщо сухарі будуть домашні.
  4. Залишилося котлетки посмажити. Розігріваємо трохи рослинної олії на пательні і смажимо котлети з двох сторін до рум'яної скоринки. Вогонь середній.

Читайте також: Замість майонезу: рецепт смачного соусу з авокадо, який підійде до всього

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
  • 25 квітня, 15:21
  • 334
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 2145
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2251174
Загрузка...
Новини