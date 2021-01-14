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Капуста та ягоди: Дженніфер Лопес розкрила секрет своєї дієти

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / gettyimages

Американська співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес вражає своєю молодістю і красою. Зірка запевняє, що секрет її молодості в правильному харчуванні, спорті і сні.

У інтерв'ю Дженіфер Лопес розповіла, що вона зазвичай їсть. В її добовому меню не більше 1400 ккал, крім того, вона випиває не менше 1,5 літра води.

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Сніданок ягідний смузі
Ранок Дженніфер починає зі склянки лимонної води. Трохи згодом вона випиває смузі з полуниці, чорниці, малини, грецького йогурту, кориці, меду, льоду і протеїнового порошку. Це ідеальний варіант перед фізичними навантаженнями, які вимагають енергії.

Обід капустяний салат
Низькокалорійна зелень, яка насичує організм антиоксидантами (капуста, латук, шпинат) регулярна основа обіду Дженніфер. В інтерв'ю журналу People вона розповіла рецепт свого улюбленого салату, в який входить капуста, підсмажене гарбузове насіння, сир, цибуля шалот і трохи олії.

Вечеря запечена куряча грудка
Свій день вона зазвичай закінчує, віддаючи перевагу курячому м'ясу з брюссельською капустою або броколі з білим рисом і бобовими. В кінці дня співачка іноді дозволяє собі улюблене шоколадне печиво. Таке відхилення вона вважає дозволеним і закликає не карати себе.

Капуста та ягоди: Дженніфер Лопес розкрила секрет своєї дієти - фото 443148

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Джерело: sport24
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