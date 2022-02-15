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Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму

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Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 1

У Чехії хочуть продати 22-річну Skoda Felicia за майже 47 тисяч доларів. Стан ідеальний, але пробіг в автівки не зовсім мінімальний.

Цей екземпляр Skoda Felicia, цікавий тим, що майже все життя провів у гаражі – за 22 роки машина проїхала всього 14 100 км і не отримала ні вм'ятин, ні подряпин. Автомобіль зберіг свої оригінальну фарбу та шини, а наклейка "Trumf" на задній стійці, підкреслює високий рівень обробки салону, пише власник машини в описі на AutoViva.

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Як і зовні, так і всередині основа машина в ідеальному стані – з характерною для того часу оббивкою та багатоколірним пластиком.

Під капотом – 8-клапанний бензиновий двигун 1,3 MPI, що розвиває 67 к.с. (50 кВт) та 106 Нм крутного моменту. У парі з агрегатом працює п'ятиступінчаста механічна коробка передач.

Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496650
Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496656
Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496652
Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496657
Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496654
Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496655
Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496653
Капсула часу: Skoda Felicia з 2000 року виставили на продаж за кругленьку суму - фото 496651

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