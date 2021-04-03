Дивіться круту дрег-гонку BMW M4 проти Mercedes-AMG C 63 S та Audi RS 5: відео

YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку між новою BMW M4 Competition, Audi RS 5 і Mercedes-AMG C 63 S минулого покоління. Купе змагалися у серії заїздів з місця на 402 метри, потім оглядачі провели паралельні старти з ходу, а фінальним тестом була оцінка ефективності гальмівних механізмів.

BMW M4 в кузові G82 – новинка. На тест взяли задньопривідну версію Competition з 8-швидкісним "автоматом". Під капотом рядна "бітурбошістка" потужністю 510 кінських сил і обертовим моментом 650 Нм. Баварське купе важить 1730 кілограмів і коштує 76 тисяч фунтів стерлінгів. І на відео можна глянути, як він справляється з конкурентами.

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Mercedes-AMG C 63 S скоро позбудеться 4,0-літрового V8 і стане гібридом, але купе минулого покоління зберігає 510-сильний (700 Нм) бензиновий турбомотор, безальтернативний задній привід і 9-швидкісний "робот". Дводверка важить ті ж 1730 кілограмів і коштує 77 тисяч фунтів стерлінгів.

В активі Audi RS5 повнопривідна трансмісія Quattro, турбомотор V6 2.9 (450 кінських сил, 600 Нм крутного моменту) і 8-діапазонний "автомат". Попри повний привід, Audi на 15 кілограмів легший за суперників і коштує на 10-12 відсотків дешевше – від 67,5 тисячі фунтів стерлінгів.

Заїзди з місця на чверть милі Audi RS 5 проїжджає стабільніше. Проте, якщо BMW M4 вдасться добре стартувати, саме баварське купе виявиться найшвидшим. Дводверку з найкращими гальмами визначили заледве: конкурентів розділили лічені сантиметри.

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