На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дивіться круту дрег-гонку BMW M4 проти Mercedes-AMG C 63 S та Audi RS 5: відео
-
- 31
YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку між новою BMW M4 Competition, Audi RS 5 і Mercedes-AMG C 63 S минулого покоління. Купе змагалися у серії заїздів з місця на 402 метри, потім оглядачі провели паралельні старти з ходу, а фінальним тестом була оцінка ефективності гальмівних механізмів.
BMW M4 в кузові G82 – новинка. На тест взяли задньопривідну версію Competition з 8-швидкісним "автоматом". Під капотом рядна "бітурбошістка" потужністю 510 кінських сил і обертовим моментом 650 Нм. Баварське купе важить 1730 кілограмів і коштує 76 тисяч фунтів стерлінгів. І на відео можна глянути, як він справляється з конкурентами.
Це цікаво: MG придумала електричний родстер для покоління Z: як він виглядатиме
Mercedes-AMG C 63 S скоро позбудеться 4,0-літрового V8 і стане гібридом, але купе минулого покоління зберігає 510-сильний (700 Нм) бензиновий турбомотор, безальтернативний задній привід і 9-швидкісний "робот". Дводверка важить ті ж 1730 кілограмів і коштує 77 тисяч фунтів стерлінгів.
В активі Audi RS5 повнопривідна трансмісія Quattro, турбомотор V6 2.9 (450 кінських сил, 600 Нм крутного моменту) і 8-діапазонний "автомат". Попри повний привід, Audi на 15 кілограмів легший за суперників і коштує на 10-12 відсотків дешевше – від 67,5 тисячі фунтів стерлінгів.
Заїзди з місця на чверть милі Audi RS 5 проїжджає стабільніше. Проте, якщо BMW M4 вдасться добре стартувати, саме баварське купе виявиться найшвидшим. Дводверку з найкращими гальмами визначили заледве: конкурентів розділили лічені сантиметри.
Читайте також: Названий найдешевший європейський електромобіль
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
21:174 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Дивіться круту дрег-гонку BMW M4 проти Mercedes-AMG C 63 S та Audi RS 5: відео
-
20:18Xiaomi Mi10 пройшов краш-тест автобусом: на смартфон боляче дивитися
-
20:00Ліпсінк Батл 5 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:47В Австралії на чоловіка двічі напав восьминіг: відео відразу стало вірусним
-
19:18У мережі показали новий космоліт Virgin Galactic: фантастичне відео
-
19:00Привітання з католицьким Великоднем 2021: вірші, проза та картинки на Пасху
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 9 випуск кулінарного шоу
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
17:47Гороскоп на 4 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:16Звільнений з автосервісу американець отримав замість зарплати 200 кілограмів липких монет
-
16:48Китайський інвестор купив картину Пабло Пікассо за 20 мільйонів доларів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:16Названий найдешевший європейський електромобіль
-
15:46У мережі з'явився біографічний комікс про Елвіса Преслі
-
15:17Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
-
14:48З молотка пустять фотоапарат Leica від головного дизайнера Apple
-
14:19Фатальний зв'язок: вийшов трейлер кримінального трилера з Емілією Кларк
-
13:41Як звичайні стиглі томати можуть врятувати від перепадів настрою
-
13:17Даша Астаф'єва відверто розповіла про свою першу зйомку в стилі ню (ВІДЕО)
-
12:45Знайдено найстаріший палац Китаю: фотофакт
-
12:15Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках
-
11:40Названий найкращий овоч для боротьби з гіпертонією
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
15:17Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
-
12:15Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня
-
08:13Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
- 02 квітня
-
20:216 звичок ідеального партнера по сексу, які має взяти на озброєння кожен чоловік
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин
-
15:20Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку
-
12:14Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня
-
07:44У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
- 01 квітня
-
21:185 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
-
18:45Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
15:25ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
-
12:15Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня
-
07:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 30 березня
-
21:19Порноакторка Мейтленд Уорд порадила, як покращити секс у стосунках