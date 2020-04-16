Капоне: дебютний трейлер фільмів з Томом Харді

У мережі нарешті показали перше промо до нового фільму "Капоне" про відомого гангстера, роль якого виконав Том Харді. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Режисер Джош Транк нарешті потішив фанатів нарізаним першим трейлером до стрічки "Капоне", яка вже 12 травня вийде на стрімінгових сервісах. Власну версію він опублікував на своєму профілі в соцмережі Twitter, викликавши справжній захват у користувачів.

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Гангстерський байопік розповість про те, як виживав Аль Капоне після ув'язнення. Його вихід на волю залишив позаду не лише весь вплив, друзів та здоров'я. Тепер за ним уважно стежать ФБР, адже слідство так і не знайшло у нього грошей під час арешту. Мафіозі згадує своє темне минуло, а спецслужби намагаються знайти відмиті кошти.

У головних ролях: Том Харді, Кайл Маклахлен (Твін Пікс), Лінда Карделліні (Зелена книга), Метт Діллон (Дім, який побудував Джек), Ноель Фішер (Безсоромні), Кетрін Нардуччі (Клан Сопрано) та інші.

TRAILER.



Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.



(Different title. My cut.) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6 — Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020

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