Капітан Марвел: з'явився телевізійний трейлер

У мережі з'явився новий тизер "Капітан Марвел", який варто побачити. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі Marvel Entertainment продовжують готувати фанатів до виходу сольного фільму про Капітана Марвел. Цього разу студія випустила ефектний телевізійний трейлер до майбутньої стрічки. Нагадаємо, що прем'єра картини запланована вже на 8 березня 2019 року.

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"Щось у моєму минулому є ключем до всього цього", – так звучить гасло короткого ролика, який частково показує становлення Керол Денверс як Капітана Марвел.

Капітан Марвел, дивіться тизер онлайн:

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