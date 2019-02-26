Король Лев: з'явився тизер нового мультфільму від Disney

У мережі опублікували свіже промо до римейку відомого мультика "Король Лев", який змусив плакати не одне покоління. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Walt Disney Studios потішили прихильників трейлером перезапуску відомого мультфільму "Король Лев". Новеньке промо показало початок майбутньої стрічки, прем'єра якої запланована на 19 липня 2019 року.

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Режисерське крісло зайняв Джон Фавро, який працював над "Книгою джунглів", а музичний супровід поповнився музикою від Тіма Райса, Beyonce та Елтона Джона.

Що ж до нового відео, то воно показало кілька нових кадрів з народженням Сімби, а також його друзями.

Король Лев, дивитись тизер фільму онлайн:

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